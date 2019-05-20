بالصور- "كان" يكرّم آلان ديلون على مجمل أعماله الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قررت إدارة مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72، منح النجم العالمي آلان ديلون جائزة "Palme d’or d’Honneur "، "السعفة الذهبية" تكريمًا على مسيرته الفنية الممتدة.

وصعد ديلون مسرح التكريم وسط عاصفة من التصفيق الحار، وظهرت على المسرح إلى جواره ابنته أنوشكا ديلون، وحرص على تقبيلها امتنانًا لوجودها إلى جواره.

وتستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي، حتى 25 مايو الحالي وتتكون لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو مع أربع نساء، وأربعة رجال من أربع قارات من سبع جنسيات مختلفة.

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