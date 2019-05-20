محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر المنتج محمد السبكي، عبر حسابه الشخصي في "انستجرام" بوستر جديد لفيلمه "حلمة فرعون" يعلن فيه قرب طرح البرومو الرسمي للفيلم. وكتب السبكي: "انتظرونا خلال ساعات والتريلر الرسمي لفيلم حملة فرعون". الفيلم من بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني، ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد السبكي يعلن موعد طرح البرومو الرسمي لـ"حملة فرعون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.