نبيل الحلفاوي يشيد بلاعبي الزمالك: "المكسب هنا مش صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على هزيمة الزمالك بهدف دون رد أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال الحلفاوي عبر حسابه على "تويتر": "كهربا أخطر لاعب في الزمالك.. هذا اللاعب لا يفقد خطورته أيًا كانت ظروف المباراة.. هنا أو هناك.. مالوش دعوة".

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وتابع: "نهضة بركان لا يستهان به.. ولكن تجاوزه وخاصة في الإياب ليس صعبًا، والهدف في ملعبنا سيعقد الأمور".

وأضاف: "معلش.. الحد الأدنى من الخسائر.. الزمالك يقدر يسجل هدفين هنا.. المهم أنهم ما يسجلوش.. حظ اليوم لن يتكرر.. جنش هو مفتاح التتويج.. وبالمناسبة برافو عمر صلاح". ​