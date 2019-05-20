- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على هزيمة الزمالك بهدف دون رد أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية الإفريقية.
وقال الحلفاوي عبر حسابه على "تويتر": "كهربا أخطر لاعب في الزمالك.. هذا اللاعب لا يفقد خطورته أيًا كانت ظروف المباراة.. هنا أو هناك.. مالوش دعوة".
وتابع: "نهضة بركان لا يستهان به.. ولكن تجاوزه وخاصة في الإياب ليس صعبًا، والهدف في ملعبنا سيعقد الأمور".
وأضاف: "معلش.. الحد الأدنى من الخسائر.. الزمالك يقدر يسجل هدفين هنا.. المهم أنهم ما يسجلوش.. حظ اليوم لن يتكرر.. جنش هو مفتاح التتويج.. وبالمناسبة برافو عمر صلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي يشيد بلاعبي الزمالك: "المكسب هنا مش صعب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.