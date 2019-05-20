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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
غرّد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي في "تويتر" تعليقًا على الفارق بين دراما زمان، ودراما الوقت الحاضر.
وقال الحلفاوي: "حصل كتير، كانت الأعمال تكتب ثم نختار نجومها، الآن نتفق مع نجم ثم نبدأ في البحث عن عمل يُفَصّل له خصيصًا، أي العربة أمام الحصان".
وأضاف الحلفاوي: "كانت المسلسلات تكتب ثم نختار منها ما يعرض في رمضان، الفوازير فقط كانت تصور على الهواء، المسلسلات التي تستكمل في رمضان كانت استثناء، وتفاصيل أخرى ملخصها اختلاف الأولويات".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي عن دراما الوقت الحاضر: "العربة أصبحت أمام الحصان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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