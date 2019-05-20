نبيل الحلفاوي عن دراما الوقت الحاضر: "العربة أصبحت أمام الحصان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

غرّد الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي في "تويتر" تعليقًا على الفارق بين دراما زمان، ودراما الوقت الحاضر.

وقال الحلفاوي: "حصل كتير، كانت الأعمال تكتب ثم نختار نجومها، الآن نتفق مع نجم ثم نبدأ في البحث عن عمل يُفَصّل له خصيصًا، أي العربة أمام الحصان".

وأضاف الحلفاوي: "كانت المسلسلات تكتب ثم نختار منها ما يعرض في رمضان، الفوازير فقط كانت تصور على الهواء، المسلسلات التي تستكمل في رمضان كانت استثناء، وتفاصيل أخرى ملخصها اختلاف الأولويات".​