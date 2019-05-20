خاص| عمر زهران يوضح تطورات الحالة الصحية لسهير البابلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال المخرج عمر زهران، إن الفنانة الكبيرة سهير البابلي، دخلت العناية المركزة في مستشفى "دار الفؤاد" بسبب ارتفاع في سكر الدم.

وأضاف زهران لـ"الخليج 365"، أن المستشفى يمنع الزيارة عن الفنانة، مشيرًا إلى أنه ذهب لزيارتها بحكم صدقاته بعائلتها، موضحًا أن الفنانة الكبيرة بصحة جيدة، موضحًا أنه نشر صور الزيارة عبر حسابه على "فيس بوك" ليستطيع الجمهور الاطمئنان عليها ويدعوا لها بالشفاء.

ونشر زهران عبر حسابه الشخصي في "فيس بوك" صورًا للفنانة الكبيرة سهير البابلي، وعلق عليها: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن، الرائعة دومًا سهير البابلي".