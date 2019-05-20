محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تصدر هاشتاج "جيم أف ثرونز" الحلقة الأخيرة، وهاشتاج " الحلقة الأخيرة" قائمة المحتويات الرائجة بموقع "تويتر" مصر، مع قرب عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الثامن من المسلسل، والمقرر عرضها في الثالثة صباح اليوم الإثنين.
يعد صراع العروش من المسلسلات الأكثر متابعة وخاصة الحلقات الأربع الأولى التي حققت أعلى مشاهدات، وخاصة مشاهد المعركة التي لقي فيها ملك الليل حتفه على يد اريا ستارك.
تحدث رواد تويتر عن المسلسل بوصفه الأعظم في التاريخ، وإنهم سيعيشون في حزن كبير بعد انتهائه، فيما طالب البعض بمواسم أخرى.
"صراع العروش - جيم أوف ثرونز"، بطولة كيت هارينجتون، وإيميليا كلارك، وبيتر دينكليدج، ومايسي ويليامز، وصوفي ترنر، ومارك ريسمان.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلقة الأخيرة.. "جيم أوف ثرونز" الترند الأول في "تويتر" مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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