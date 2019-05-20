روحنا معاك يا زمالك.. هكذا علق نجوم الفن على نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربي، في الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المغرب، في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي. التقرير التالي يرصد لكم أبرز تعليقات نجوم الفن على هذه المباراة الهامة:

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة علقت بها على مباراة الزمالك، وكتبت: "روحنا معاك يا زمالك".

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة رد بها على سؤال أحد متابعيه حول توقعاته لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي.

وكتب الحلفاوي: "التوقعات ربما تكون أقرب للواقع قبل مباراة الإياب، اليوم أمنيات لا توقعات.. نتيجة مريحة بإذن الله".

صلاح عبد الله

ونشر الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها بشكل ساخر على مباراة الذهاب، كتب فيها: "فتوى بيضاء، المصري اللي هيشجع البركان في ليلة ١٤ رمضان، من الآخِر يُعتَبَر فاطِر، بهزر طبعًا".

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حسني شتا

نشر الفنان الشاب حسني شتا، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها على المباراة، وكتب: "هنكسب بأذن الله، سمّعونا دعواتكم".

ياسمينا العلواني

نشرت الفنانة ياسمينا العلواني، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة علقت بها على مباراة الزمالك، وكتبت: "كل التوفيق للأبيض وجمهوره الغالي، روحنا معاك يا زمالك".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، تغريدة علقت بها على مباراة الزمالك، وكتبت: "إن شاء الله الزمالك يعمل نتيجة ايجابية ضد نهضة بركان.. تمنياتي بالتوفيق للأبيض".

عمرو عرفة

نشر المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة علق بها بشكل ساخر على مباراة الذهاب، وكتب: "شكر واجب لشعب المغرب علي حسن استضافة فريق الزمالك و دعوتهم للجمهور على الإفطار، تعظيم سلام، روحنا معاك يا زمالك".​