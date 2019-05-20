رامز جلال يخاف من اللاعب أحمد حجازي ويكشف هويته سريعًا

حل لاعب كرة القدم أحمد حجازي ضيفا على حلقة اليوم الأحد 19 مايو من برنامج “رامز في الشلال” الذي تعرضه قناة “MBC مصر”، سخر رامز جلال في البداية من طول حجازي الفارع، وتغنى ببراعته الدفاعية، لكن ذلك لم يمنعه من إسقاطه في الشلال وتنفيذ المقلب فيه، وظهر حجازي سعيدًا في البداية، لكن سريعًا ما تغيرت ملامحه للرعب والفزع بعد سقوطه في المياه واصطدم حجازي خلال وجوده على الزورق أكثر من مرة بالحجارة المتواجدة على حواف الشلال، وظل يستغيث ويطالب بإنقاذه حتى خرج إلى البر.
وبمجرد وصوله إلى البر خرج رامز بشكل الغوريلا فحاول حجازي الهروب من أمامها، لكن اضطر رامز للكشف عن هويته سريعًا لتجنب الإعتداء عليه، على ما يبدو.
وعاتب أحمد حجازي رامز جلال غاضبا منه، مؤكدا أن ما مر به مزاح خطير جدا، ويمكن أن يؤدي إلى إصابات، وبعد عدة محاولات لتهدئته، تقبل ضيف الحلقة المقلب، وأخبر رامز أن والدته تحبه وهذا يكفي، وأرسل عبر البرنامج رسالة لولديه سفيان وآدم وشفعت محبة ومتابعة والدة أحمد للفنان رامز جلال، وحمته من غضب حجازي.
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