شاهد: لأول مرة لقطات تعرض للزفاف الملكي

شارك دوق ودوقة ساسكس، جمهورهما بعدد من الصور ومقطع الفيديو، بمناسبة مرور عام على زواجهما، شملت العديد من اللقطات وراء الكواليس، وذلك عبر الحساب الملكي لهما على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، أظهر الفيديو لحظات خاصة مع أفراد عائلة الزوجين، حيث وقفت “ميغان” مع والدتها “دوريا” في سانت جورج، وأيضًا جلوسها على الأرض محاطة بالفتيات والزهور، كما وثق صورًا مؤثرة بين “هاري” و”ميغان” وأصدقائهما، وتوقيع الزوجين عقود الزواج.

ونالت دقيقة واحدة، هي مدة عرض الفيديو، عدد مشاهدات تجاوز 4 مليون، وتتضمن لقطات للأميرة شارلوت والأمير جورج، وأعرب متابعو الأخبار الملكية عن تهانيهم بمرور عام على الزواج الملكي السعيد وجاء في وصف الفيديو عبر الحساب الملكي الرسمي: “يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لحفل زفاف دوق ودوقة ساسكس، وتبادل العهود في سانت جورج داخل أراضي قلعة وندسور في 19 مايو 2018”.

واختيرت أغنية “ذيس ليتل لايت أوف ماين” على مقطع الفيديو القصير الذي جاء في بدايته: “نأمل أن تستمتعوا بهذه اللحظات، ورؤية بعض الصور وراء كواليس هذا اليوم الخاص، شكرًا لكم على كل الحب والدعم من الكثير منكم في جميع أنحاء العالم، كل واحد منكم جعل هذا اليوم له مغزى أكبر”.