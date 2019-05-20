“كلنا خالد الملا” يجتاح الكويت.. هل ورطته أغنيته “السياسية” في المشاكل؟

أحدثت أغنية سياسية أداها الفنان الشعبي الكويتي خالد الملا عبر برنامج ”اللوبي الرمضاني“ الذي تبثه قناة atv سجالًا عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي، وتداولت أنباء عن إيقاف القناة لعرض البرنامج بسبب هذه الأغنية التي أثارت استياء بعض القضاة والمسؤولين في البلد الخليجي حيث تطرقت الأغنية المثيرة للجدل إلى جوانب الفساد في عدة جهات في البلاد بينها القضاء حيث استخدم الملا كلمات ساخرة بينها “بعض القضاة مخه تنك، غبي حطوه مستشار”، الأمر الذي دفع المدير التنفيذي للقناة المذيع أحمد الفضلي مقدم البرنامج ذاته للإعتذار عن أي إساءة قد تفهم من هذه الأغنية مؤكدًا أن الأغنية لم تقصد أي إساءة إلى قضاة ومستشاري الكويت.

ورغم التوضيح من الفضلي أن المقصود بالأغنية هم قضاة ومستشاري دول أخرى وبيانه أن القناة لو كانت تعلم مفردات الأغنية مسبقًا لما سمحت ببثها، إلا أن هذا لم ينهي السجال الذي أثارته هذه الأغنية من قبل حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين بارزين في البلاد بعد إيقاف القناة لعرض البرنامج الرمضاني وكان الإعلامي وضيف البرنامج الناقد الرياضي يوسف البيدان قد أعلن في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“ إيقاف برنامج (اللوبي الرمضاني) دون توضيح السبب، إلا أن النشطاء ربطوا إيقاف البرنامج بأغنية الملا التي لاقت استحسانًا من قبلهم وتضامنًا مع الفنان الشعبي.

وتحت وسم خالد الملا انتقد النشطاء بمختلف فئاتهم إيقاف القناة للبرنامج واصفين ما أدلى به الفنان الشعبي بـ ”الواقعي“، حيث قال الإعلامي بشار الصايغ ”خالد الملا بكل جرأة أوصل عدة رسائل .. مواطن بسيط لا يملك سوى صوته وعوده .. انتفضت ضده أجهزة الدولة .. تريد أن توقف عزفه الذي حاكى هموم الشارع .. ما قاله بوحنان في العلن .. يقوله كل كويتي في دائرته الضيقة خوفا من الملاحقة .. نعم .. من يجاهر بالفساد يتم حمايته ..“. وكتبت الأكاديمية شيخة الجاسم ”أغنية واقعية تماماً تذكرنا بمزور الشهادة والحرامي المنحاش والقاضي الفاسد وكلها أمور موجودة بالدنيا لماذا نجمل الواقع؟؟”.