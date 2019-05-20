كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمد أشكناني يصل "القاهرة" لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل اليوم الفنان الكويتي حمد أشكناني، إلي مصر لاستئناف تصوير مسلسل "دفعة القاهرة" الذي يتم تصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي.

حيث يجسد "حمد" دور شخص فقد بصره نتيجة لحادثة لم يعرض سببها حتي الآن ، وهو طالب في جامعه القاهرة .يقع في حب زميلته الكويتية اللي كانت والدتها تعمل خادمة لدي والدته.