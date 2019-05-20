شاهد.. ماجد المصري يعطي هيفاء وهبي وسيرين عبد النور 10 على 10!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 03:56 صباحاً - حل الفنان ماجد المصري ضيفا على حلقة الامس من برنامج «شيخ الحارة»، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة “القاهرة والناس”.

وامتاز ماجد المصري بجرأته في الاجابة على اسئلة الاعلامية بسمه وهبة, غير انه رفض الإجابة بشكل صريح على سؤال عن النجمتين اللبنانيتين هيفاء وهبي وسيرين عبد النور.

وكان السؤال “من الأسوء كممثلة هيفاء وهبي او سيرين عبد النور” ليرد ماجد المصري ضاحكا “الاثنين قمرات انا اسف” وعندما طلبت منه بسمة وهبة اعطاء كل واحدة منهم علامة على عشرة اجاب المصري “مستحيل عشرة من عشرة ما ينفعش واعتذر عن الاجابة”.