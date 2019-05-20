كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 03:56 صباحاً - استضاف برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة، في حلقته اليوم الأحد، الفنان المصري ماجد المصري، في حلقة مثيرة للجدل حول علاقته بعائلته وزملائه في الوسط الفني.
وردا على سؤال من الاعلامية بسمة وهبة بسمة وهبة حول وجود تناقض في شخصيته بين عمله في Night Club في بداياته وطريقة معاملته لابنته ماهيتاب وإلزامه لها بارتداء الحجاب، قال ماجد المصري أنه ليس هناك علاقة بين موضوع عمله في الـ Night Club وطريقة معاملته لافراد اسرته .
واضاف ماجد المصري: “مش معنى اني انا اشتغل في Night Club ان اكون بحتسي الخمر” كما اكد على ايمانه بالحريات ولكن في حدود قائلا “أنا بيتي انا حر فيه اعمل فيه الذي انا عايزه وكل راع مسؤول عن رعيته “.
واوضح ماجد المصري أن ابنته قد ارتدت الحجاب من قبل ثم خلعته، وحين ارتدته مرة أخرى طلب منها ألا ترتديه لأنه لن يسمح لها بخلعه مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر عمل في Night Club ولكنه يرفض ان تخلع ابنته الحجاب.. شاهد كيف برر ماجد المصري ذلك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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