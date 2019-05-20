شاهد.. كارول سماحة على السجادة الحمراء بمهرجان كان السينمائي

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 03:56 صباحاً - نشرت النجمة كارول سماحة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي. وتألقت النجمة اللبنانية كعادتها في فستان وردي أظهر جمالها. وتفاعل متابعو سماحة مع الصورة بالإعجاب بأناقتها وجمالها وحسن اختياراتها للأزياء. Advertisements

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