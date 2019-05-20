4 طلاب صينيين يعثرون على بيضة ديناصور

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 03:56 صباحاً - عثر 4 طلاب صينيين خلال نزهتهم في الريف الصيني، على بيضة ​ديناصور​ عمرها 145 مليون سنة، في مقاطعة جيانغشي الصينية.

ولفت نظر الطلاب مجموعة أحجار غريبة الشكل، وبفحصها تبين أنها بيضة ديناصور مغطاة بالطين الأحمر.

وأوضحت صحيفة “مترو” البريطانية أن الطلاب أبلغوا أحد المتاحف بمنطقة “بينكسيانغ” في مقاطعة جيانغشي، والذي استدعى خبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لفحص الاكتشاف الغامض، ولم يصدر أي تعليق من الخبراء حتى الآن.