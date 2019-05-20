نجم منتخب مصر أحمد حجازي يقع في فخ «رامز في الشلال» ويكشف: أنا أهلاوي.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

انضم أحمد حجازي، لاعب ويست بروميتش الإنجليزي ومنتخب مصر، لضحايا الفنان المصري رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا ويذاع عبر فضائية mbc مصر.

وبدأ رامز جلال، البرنامج بمقدمة ساخرة من طول أحمد حجازي، والذي يتسبب في رعب زملائه منه، متمنيًا أن لا يناله ضربه من قدم أحمد حجازي العملاقة.

كما لم تسلم ملابس أحمد حجازي، من انتقادات رامز جلال، والذي أكد أن الجاكيت الخاص به ينطبق عليه مثل العين فلقت الجاكيت، كما أضاف، أنه يبدو كالعملاق إلى جوار الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز.

وكان أحمد حجازي، قد تم الإيقاع به بعد إيهامه بتصوير برنامج مسابقات يحمل اسم “جمد قلبك”.

وسجل أحمد حجازي، ثبات انفعالي كبير بعد سقوطه في النهر بإحدى فقرات البرنامج، ولم يظهر عليه أي خوف وظل يطالبهم بالحظر حتى لا يقعوا مرة ثانية وسط المياة، كما عمل على حماية نفسه من الارتطام في الصخور حتى لا يتعرض للإصابة.

ولقن أحمد حجازي، رامز علقة موت بعد اكتشافه مقلبه، واستغاث الأخير بعد تعدي حجازي عليه مؤكدًا أنه سيختنق بسبب عدم قدرته على التنفس وبسبب الحجارة التي وقع عليها، فرد عليه أحمد حجازي، دا مقلب أنا كنت هموت أنت ايه اللي بتعمله فينا ده؟.

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وتخلى أحمد حجازي، عن العنف مع رامز، مؤكدًا أنه عفا عنه بسبب حب والدته الكبير له، الأمر الذي دعا رامز جلال، لتوجيه تحيه لها.

واعترف حجازي، أمام إصرار رامز جلال على معرفة انتماءه الكروي في مصر، أنه من مشجعي النادي الأهلي.

وكشف أحمد حجازي، خلال الحلقة أنه متزوج ولديه طفلان هما آدم وسفيان.

يذكر أن ضحايا الحلقات الماضية من البرنامج كانت الفنانة فيفي عبده، والناقد الرياضي رضا عبدالعال، والفنان اللبناني وائل جسار، واللاعب فرجاني ساسي، والفنانة شيماء سيف، والفنان مصطفى حجاج، والفنانة سلوى خطاب، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والسيناريست تامر حبيب، والفنان آسر ياسين، والفنان طاهر أبو ليلة، ونور قدري، والفنانة العراقية شذى حسون.

كان رامز جلال قد كشف في الحلقة الأولى من البرنامج سبل الإيقاع بالضيوف، وذلك بعد أن يتم إقناعهم أنهم يشاركون في برنامج مسابقات أو أنهم مطلوبون لتصوير إعلان وتم الاستعانة بالمخرج اللبناني جاد شويري، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، ليساعدا في عملية الإيقاع بالضيف.