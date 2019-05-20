شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة شرسة فى دور العرض بعد إيرادات John Wick 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد 48 ساعة من عرض الجزء الثالث من سلسلة أفلام John Wick الذى يأتى بعنوان John Wick: Chapter 3 – Parabellum ، ظهرت منافسة شرسة فى دور العرض العالمية تقترب من تحويل حلم فيلم Avengers: Endgame إلى رماد.

وحقق فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum ايرادات بلغت 56 مليون دولار فى افتتاح الأسبوع الأول من الفيلم، والتى رجح الكثير من النقاد ان تكون المنافسة بينه وبين فيلم Avengers: Endgame شرسة بعد أن توقفت إيرادات الأخير عند 2.5 مليار دولار إيرادات.

ويسعى فيلم Avengers: Endgame، لتحطيم الرقم القياسي لفيلم Avatar الذى نجح فى حصد 2.87 مليار دولار فى الافتتاحية الأولى لفيلمه.

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ويستمر فيلم John Wick فى حصد ملايين الدولار بعد ان نجحت أجزاءه الاول والثانى فى تحقيق إيرادات بلغت ما يقارب النصف مليار دولار خلال عرضهما فى شاشات السينمات.

ومن المقرر أن يشهد الجزء الجديد الكثير من الأحداث والتفاصيل التى ستبدأ بمحاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.

فيلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum من بطولة ريفز كيانو، هالي بيري، جايسون مانزوكاس، ايان مكشان، لورنس فيشبورن، روبن لورد تايلور، آسيا كيت ديلون، لانس رديك، هيرويوكي سانادا، مارك داكاسكوس، الفيلم من إخراج تشاد ستاهيلسكي، ومن تأليف ديريك كولستاد.