شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور جماهيرى كبير.. فرقة "رضا" تحيى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات اليوم التاسع لبرنامج "هل هلالك" مساء الأحد، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

أحيت فرقة رضا للفنون الشعبية، أحد أعرق الفرق الفنية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية، برئاسة الدكتور عادل عبده، الليلة التاسعة لبرنامج هل هلالك، وقدمت تحت إشراف الدكتور محمود صبرى مدير عام الفرقة، مجموعة من أشهر استعراضاتها منها " الأقصر بلدنا، غزل فى الريف، الحجالة، الكرنبة، العصا" إلى جانب فقرة التنورة، كما قدم السيرك القومى بإشراف الفنان وائل عبدالله مدير عام السيرك، باقة متنوعة من الفقرات منها " المهرج، شخصية شارلى شابلن، الحربة الصينية، الجونجلير الضحاك، الساحر" .

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ويوميا تحظى فعاليات هل هلالك، بحضور جماهيرى كبير يشغل كافة المقاعد، ويلجأ الجمهور إلى إفتراش أرض ساحة الهناجر لمشاهدة فعاليات البرنامج، خاصة أمام مسرح العرائس، للاستمتاع برائعة سيد مكاوى وصلاح جاهين وصلاح السقا، أوبريت "الليلة الكبيرة" الذى يشارك به البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من خلال مسرح القاهرة للعرائس تحت إشراف الفنان محمد نور مدير المسرح .

ويستمتع الأطفال فى "ركن الطفل" بمختلف أعمارهم، هواة الرسم والتلوين والأعمال الفنية الورقية والخشبية، فى ورشة الركن تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وتستقبل الورشة من 80 إلى 100 طفلا يوميا.

يذكر أن قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، يقدم برنامج "هل هلالك" للسنة الرابعة على التوالى بعد ماحققه من نجاح جماهيرى كبير طوال الأعوام الماضية كخدمة ثقافية وفنية تقدم مجانا للجمهور، ويبدأ البرنامج هذا العام يوميا 9م فى الفترة من 6 رمضان حتى 20 رمضان، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.