شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 14 من "علامة استفهام" محمد رجب ينقذ عبد الرحمن أبو زهرة من الموت واختفاء نورهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "علامة استفهام"، أحداث غريبة وألغاز جديدة بعد وضع "شوقى" الذى يعمل عند "دكتور ربيع" عبد الرحمن أبو زهرة، لـ عقرب على صدره أثناء نومه فى محاولة قتل دتكرو "ربيع"، لينتقل المشهد إلى "نوح الشواف" محمد رجب أثناء تواجده داخل المصحة النفسية، ليشعر بوجود العقرب ويقوم بعمل اشارة غريبة فيستيقظ "ربيع" ويقتل العقرب قبل أن ينال منه.

وأجرى دكتور "محمود" عماد رشاد مدير المصحة النفسية م "نوح الشواف" والذى بدأ حديثه بسبب كره لدكتور "ربيع" حتى أنه يريد قتله، وبعدين الموت علينا حق وكلنا هنموت متستعجلش، لتنتهى الجلسة بينهما سريعا.

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وبعد معرفة "سامح" للعلاقة الغير مشروعة بين دكتور "محمود" عماد رشاد صاحب المصحة النفسية ، ودكتورة "هيمت" نورهان التى كانت متزوج من "طارق" ادوارد، طلب سامح من دكتور محمود أن يأتى بدكتورة هيمت لتعمل بالمصحة، ورد عليه "محمود" بأنها مختفية منذ فترة كبيرة ولا أحد يعرف عنها أى شئ بعد فقدانها لزوجها طارق.

وتعجب "سامح" من هذا الحديث، ليذهب بعد ذلك لمنزل دكتورة "هيمت" ليجد الباب معلق عليه لافتة "فيلا للإيجار" وعندما سأل حارسها قال له بأن دكتورة هيمت سافرت منذ أكثر من 6 أشهر، والذى أنكر رؤية سامح فى المرة الذى حضر فيها لدكتورة هيمت وكأنه يعيش فى الخيال.

مسلسل "علامة إستفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.