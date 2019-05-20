شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد ماسى تفتتح مهرجان "التفاف العالم Détours du Monde" فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الجزائرية سعاد ماسى لشد الرحال إلى عمق القارة العجوز، لوضع بصمتها الغنائية فى فاتتاح النسخة السادسة عشرة من مهرجان "التفاف العالم Détours du Monde"، الذى تحتضنه مدينة شاناك فى فرنسا، وذلك عبر حفل جماهيرية ضخم فى تمام الثامنة مساء الجمعة 19 يوليو.

وتعد سعاد ماسى من أقدم مطربات الموسيقى البديلة بالعالم العربى، وبدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط بأغنيات حفرت اسمها فى قلوب معجبيها، مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" الذى ظهر للنور رسميًّا منذ 14 عامًا، وأتبعته بنجاح كبير لثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، بعده بعامين، واختتمت سلسلة ألبوماتها الأربع بـ"أوه حرية"، واختتم رحلة ألبوماتها بألبوم "المتكلمون".

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