"أوقفوا العنف ضد المرأة"..رسالة للعالم من السجادة الحمراء لمهرجان كان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72 رسالة كتبتها ضيفة من ضيوف المهرجان بالوشم علي ظهرها تقول stop violence against women "اوقفوا العنف ضد المرأة" وهي السيدة التي استطاعت ان تلفت أنظار المصورين وتوصل رسالتها للعالم كله من السجادة الحمراء لعرض فيلم A Hidden Life المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان. وشهدت فاعليات المهرجان اليوم الأحد النجم العالمى المخضرم آلان ديلون جائزة " Palme d’or d’Honneur "، "السعفة الذهبية" وهى الجائزة الشرفية التى منحها المهرجان له تكريما لمسيرته الفنية الممتدة. Advertisements مهرجان كان السينمائى تستمر فعالياته حتى 25 مايو الحالى وتتكون لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج المكسيكى أليخاندرو جونزاليز إيناريتو مع أربع نساء، وأربعة رجال من أربع قارات من سبع جنسيات مختلفة، حيث تضم لجنة التحكيم النجمة الأمريكية آل فانينج والممثلة ميمونة نداى من بوركينا فاسو، والمخرجة والمؤلفة الأمريكية كيلى ريتشارد، كما تضم لجنة التحكيم المخرجة الإيطالية Alice Rohrwacher، والكاتب والمخرج الفرنسى انكى بلال والفرنسى روبين كامبيو، ويورجوس لانثيموس من اليونان وباوى بوليكوفسكى من بولندا. أما لجنة تحكيم فئة "Certain Regard" تضم ثلاث نساء ورجلين، حيث تترأس لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية نادين لبكى، وتضم اللجنة كل من الممثلة الفرنسية مارينا فوا، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسى بورست، إضافة إلى ليساندرو ألونسو من الأرجنتين، والمخرج البلجيكى لوكاس دونت.

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