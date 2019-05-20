شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجمال الهندى يزين السجادة الحمراء لفيلم A Hidden Life بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الهندية آيشواريا راى على حضور العرض الخاص لفيلم A Hidden Life المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى فى دورته لـ 72، فيما حضر عدد من مشاهير فرنسا من شخصيات عامة وعارضات أزياء، حيث شهدت السجادة حضور كل من الينا بايكوفا وديانا بينتى وكاميلا كويلو، وإلسا هوسك.



الجمال الهندي يزين السجادة الحمراء بمهرجان كان



الجمال الهندي يزين السجادة الحمراء بمهرجان كان



الجمال الهندي يزين السجادة الحمراء بمهرجان كان



الجمال الهندي يزين السجادة الحمراء بمهرجان كان

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الجمال الهندي يزين السجادة الحمراء بمهرجان كان



الجمال الهندي يزين السجادة الحمراء بمهرجان كان

وشهدت فعاليات المهرجان اليوم الأحد حصول النجم العالمى المخضرم آلان ديلون جائزة " Palme d’or d’Honneur "، "السعفة الذهبية" وهى الجائزة الشرفية التى منحها المهرجان له تكريما لمسيرته الفنية الممتدة.

مهرجان كان السينمائى تستمر فعالياته حتى 25 مايو الحالى وتتكون لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج المكسيكى أليخاندرو جونزاليز إيناريتو مع أربع نساء، وأربعة رجال من أربع قارات من سبع جنسيات مختلفة، حيث تضم لجنة التحكيم النجمة الأمريكية آل فانينج والممثلة ميمونة نداى من بوركينا فاسو، والمخرجة والمؤلفة الأمريكية كيلى ريتشارد، كما تضم لجنة التحكيم المخرجة الإيطالية Alice Rohrwacher، والكاتب والمخرج الفرنسى انكى بلال والفرنسى روبين كامبيو، ويورجوس لانثيموس من اليونان وباوى بوليكوفسكى من بولندا.

أما لجنة تحكيم فئة "Certain Regard" تضم ثلاث نساء ورجلين، حيث تترأس لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية نادين لبكى، وتضم اللجنة كل من الممثلة الفرنسية مارينا فوا، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسى بورست، إضافة إلى ليساندرو ألونسو من الأرجنتين، والمخرج البلجيكى لوكاس دونت.