ماجد المصري: "أنا حر بأهل بيتي".. ونادمٌ على مشاهد "القبلات"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري ماجد المصري، رفضه التام لدخول ابنته المجال الفني والعمل بالتمثيل، مشيرًا إلى معرفة ابنته لهذا الموقف، ورغبته في زواجها واهتمامها بمنزلها فقط، قائلاً "لم تعد تجرؤ على هذا الطلب مني، وهذا ليس إساءة للوسط الفني الذي أنتمي إليه وأعمل به، لكن أنا حر في بيتي"، بحسب قوله.

وأضاف المصري في استضافته ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، أنه رفض طلب المخرجين خالد يوسف ومحمد سامي بعمل ابنته "ماهيتاب" معهما في أعمال فنية، رغم أن شخصيتها كوميدية جدًا.

وعن موقفه من ابنته في مسألة الحجاب، قال إنها ارتدت الحجاب ثم خلعته، ثم قرّرت ارتداءه مرة أخرى، فكان اتفاقي معها أنه حال ارتدائه هذه المرة لن تخلعه، لأن الحجاب مش لعبة، بحسب قوله، وردًا على سؤال حول تحكُّمه في هذا الأمر حال زواجها مطلع العام المقبل قال "هي حرة بقى.. ستكون في عصمة رجل آخر وكل راع مسؤول عن رعيته".

وأعرب ماجد عن ندمه تجاه المشاهد الساخنة التي أدّاها في أعماله، وذلك ردًا على المشاهد التي يريد حذفها من أعماله قائلاً "مشاهد القبلات، والمشاهد الساخنة مع فيفي عبده في فيلم زنقة الستات، وأيضًا مع شريهان، ولوسي، أنا بوست كتير قوي".

وسرد ماجد المصري حقيقة الاعتداء عليه من قبل بلطجية تابعين للفنانة غادة عبد الرازق، مشيرًا إلى أن الأمر كان "مقلبًا" من غادة بالاتفاق مع المخرج محمد سامي؛ بسبب علاقتي الوطيدة بغادة، فقاما بإيهامي بدخول بلطجية في لوكيشن التصوير والسؤال عني على أنني قمت بمعاكسة فتاة تخصهم، وحدثت مشادات وضرب لكن تبيّن أن الأمر مقلب من غادة، بحسب قوله.

وأكّد ماجد أنه اعتدى بالضرب بجدية على الفنانة مي عز الدين في مسلسل "آدم" بناء على رغبتها وطلبها، في الوقت الذي وصف فيه الفنانة لوسي بأنها صاحبة الفضل عليه، وهي أول من أدخلته مجال التمثيل، ورشحته للمنتج سلطان الكاشف ثم المخرج داود عبد السيد.

وعن قبوله للعمل مع رمضان كنجم صف ثاني في مسلسل "زلزال" هذا العام، رغم كونه صف أول في مسلسل "بحر"، قال "ما يهمني هو تأثير الدور ومحمد رمضان أنا أحبه وأحب فنه، وشعبيته كبيرة بلا شك، أما عن قبول رمضان للعمل معي كنجم صف ثاني في أي عمل قادم فهذا شأنه".

Advertisements

ووصف ماجد المصري مواطنه كريم عبد العزيز بأنه "نمبر وان" الدراما الحالية في الفنانين، بينما رأى أن الفنانة هند صبري هي الأفضل من الفنانات.

وعن سؤال حول من الأسوأ، هيفاء وهبي أم سيرين عبد النور؟ رفض ماجد الإجابة على السؤال، بعبارة "أعتذر عن الإجابة، الاثنتان فنانتان محترمتان"، في الوقت الذي رجّح فيه الفنانة غادة عبد الرازق بأنها أفضل من الفنانة رانيا يوسف".

وعن نجاح المطربين في مجال التمثيل، قال ماجد إن تامر حسني أفضل من محمد فؤاد بنسبة كبيرة، قائلاً "هذا لا يغضب محمد فؤاد على الإطلاق، لكن حجم وتأثير الأعمال وحجم الإيرادات له شأن آخر، ويكفي أن فيلم البدلة لتامر حسني حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية كفيلم كوميدي".

وعن رسالته للفنانة حلا شيحا التي تشاركه مسلسل زلزال بعد سنوات من الاعتزال، قال لها "نورتي الشاشة.. جمهورك بيحبك.. وربنا يوفقك.. وسعيد بالعمل معك لأول مرة في زلزال"، في الوقت الذي وصف فيه الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ولوسي وغادة عبد الرازق وسيرين عبد النور بأنهم أصدقاء عمره.

وعن الخلاف بينه وبين المخرج محمد سامي، قال: "الخلاف انتهى منذ فترة، وعلاقتي بمحمد علاقة عائلية، وهو صديقي جدًا، وكان أحد أسباب اختياري في مسلسل سبق إصرار".