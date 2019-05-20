عزة مجاهد تكشفُ حقيقة معرفة والدتها فيفي عبده بمقلب رامز جلال مسبقًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المصرية عزة مجاهد عن سعادتها لنجاح حلقة والدتها الفنانة فيفي عبده في برنامج المقالب "رامز في الشلال"، وتحقيقها أكبر نسبة مشاهدة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عزة في لقاء خاص مع "فوشيا"، إنّ فيفي لم تكن تعلم بأن هذا البرنامج خاص بالفنان رامز، والا لما كانت ذهبت للمشاركة لو كان لديها علم مسبق.

وأضافت الفنانة المصرية أن نجاح مسلسلها "مملكة الغجر"، مع الفنانة حورية فرغلي وفيفي عبده هو نجاح لجميع أبطال العمل، مشيرةً إلى أنها لم تكن تتوقّع هذا النجاح الكبير وردود فعل الجمهور عن دورها.

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وكشفت عزة مجاهد عن اسم مصممة الأزياء التي صمّمت لها العباءة الرمضانية التي ترتديها.

يُذكر أن البداية الفنية لعزة مجاهد كانت من خلال مسلسل "كيد النسا 2" عام 2012، لتشارك بعدها في مسلسل "القاصرات" عام 2013، و"يا أنا يا إنتي"، و"حارة العوالم".