بالصور- سهير البابلي في المستشفى.. وعمر زهران يطلب الدعاء لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:



نشر المخرج الكبير عمر زهران، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيس بوك" مجموعة صور من زيارته للفنانة سهير البابلي في المستشفى، مطالبًا جمهورها بالدعاء لها.

وكتب زهران في تعليقه على الصور: "كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح وأيقونة الفن، الرائعة دومًا سهير البابلي".

سهير البابلي إحدى أهم الفنانات المصريات، وولدت في محافظة دمياط، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أعمالها "ريا وسكينة" مع شادية و"مدرسة المشاغبين". واعتزلت الفن عام 1997 عقب ارتداء الحجاب، في عام 2006، لكنها عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل "قلب حبيبة".