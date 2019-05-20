ندى بسيوني تدعم فريق الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

دعمت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، فريق نادي الزمالك، قبل مباراته المقرر إقامتها اليوم، في ذهاب الدور النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والتي تجمعه بنظيره نهضة بركان المغربي.

وعلقت: "إن شاء الله الزمالك يعمل نتيجة إيجابية ضد فريق نهضة بركان، تمنياتي بالتوفيق للأبيض".

وتقام المباراة في تمام الثانية عشرة من منتصف الليل، بالمغرب.