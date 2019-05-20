خاص| الشركة المصممة لـ"توت" تميمة "كأس الأمم الإفريقية" تحكي قصة صناعتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

منذ اكتشاف مقبرته عام 1922 على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر، وهو مثار اهتمام إعلامي عالمي، هو أحد أشهر الملوك الفراعنة، رغم أنه ليس صاحب عمر مديد أو انتصارات تخلد ذكراه، لكن الجدل المُثار حول حياته ووفاته، وكذلك اكتشاف مقبرته دون أن تعبث بها لصوص المقابر الفرعونية -وبها كنز لا مثيل له-، ساهمت في تخليد اسم توت عنخ آمون، فظلت سيرة الملك الشاب لا تعرف معنى العجز.

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستُقام في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، أن تطلق على تميمة المسابقة اسم "توت" تيمنًا باسم الملك الشاب، ليظهر على هيئة فرعون يرتدي الزي الرسمي للمنتخب الوطني، من تصميم شركة أروما، وكشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للبطولة، أنه تم تسليم تميمة توت، وتمثال خاص بها وتيزر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب المخرج تامر مرتضى رئيس مجلس إدارة أروما ستوديوز المصممة للتميمة توت، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن سعادته باختيار شركته لتصميم التميمة، والذي جاء من خلال صديق مشترك بينه وبين مدير البطولة محمد فضل، وجمعتهما اجتماعات يومية.

وأضاف مرتضى "كان اللقاء الأول مع مدير البطولة أول أبريل الماضي ومنذ البداية كان القرار أن التميمة اسمها توت وأنه سيكون طفلا مصريا صغيرا يرتدي ملابس فرعونية، وقتها كان كل ما يشغل تفكيري أن يحب المصريين أولا والعالم كله التصميم وأن يكون بشكل مشرف للبطولة، ومن هنا بدأت ملامح توت في التبلور فهي مصرية إفريقية عربية وهو ما تحقق بالفعل".

تابع "توت ليس لاعبا محترفا بل هو طفل هاوي يحب لعب الكرة في الشارع، عمره ١٢ عامًا ويمثل مستقبل مصر،

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وجاري إعداد فيديو سيتم طرحه قبل البطولة لتقديم شخصية توت أكثر للجماهير" .

وقال مرتضى إن الموعد الأول لظهور التميمة كان في العاشر من أبريل، لكنهم فضلوا أن يصاحبه فيديو معه ليرتبط به الجمهور أكثر ويشعروا أنه إنسانا مثلهم وليس مجرد رسمة كارتونية، مضيفًا "كان قرار إطلاقه الشهر الجاري"، معربًا عن سعادته بارتباط إطلاق التميمة بتفقد الرئيس السيسي لأحدث تجهيزات البطولة وافتتاحه لمنطقة المشجعين بها.

وأوضح مرتضى أن صناعة التمثال تمت بشكل يدوي، نحته الفنان محمود المصري في وقت قياسي ليتسلمه الرئيس من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، ووضع الموسيقى المصاحبة للشخصية الموسيقار أمير هداية مشيرًا إلى أن أكثر من 100 فنان عملوا على شخصية توت.

وعبر مرتضى عن فخره بردود الفعل الإيجابية التي صاحبت عرض التميمة على موقع الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن مصر استخدمت في معظم البطولات التي نظمتها تمائم ترجع إلى الحضارة الفرعونية، عدا بطولة كأس الأمم الإفريقية 2006، التي تم فيها اختيار تمساح النيل ليكون تميمة البطولة مع إدخال الروح الفرعونية.