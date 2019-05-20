أبرزهم هوجان وزلزال.. ألف مخالفة على مسلسلات دراما رمضان لهذا السبب!

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، السّبت، تقريره الرّسميّ الأوّل عن الأعمال الدراميّة في رمضان، والتي رصد فيها 948 مخالفة في 18 مسلسلاً، في السّباق الدراميّ؛ رمضان 2019 ورصد التّقرير 948 مخالفة في 18 مسلسلاً، وكان أكثر الأعمال حصولاً على المخالفات، مسلسل “هوجان”، بطولة محمد عادل إمام، والذي يعرض على قناة الحياة وحصل مسلسلان، وهما “حكايتي”، بطولة ياسمين صبري، ويُعرض على “دي إم سي”، و”طلقة حظ”، بطولة مصطفى خاطر، على “سي بي سي”، على أفضل عملين خاليين من أيّ مخالفات وأكّد التّقرير الصّادر، أنّ أبرز المخالفات في الأعمال الدراميّة، هي الألفاظ السّوقيّة والإيحاءات الجنسيّة ومشاهد العنف، والتي تُعدّ أكثر المخالفات، التي تمّ ارتكابها من قبل صنّاع تلك الأعمال.

وفيما يلي، ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها، ونوعها، وفقًا للتّقرير الصّادر:

1- “هوجان”، 166 مخالفة، يعرض على قناة الحياة، بطولة محمد عادل إمام، بواقع 114 لفظًا سوقيًا و16 مشهد عنف، و2 إيحاءات جنسيّة و18 مشهد تدخين، ومشهد شرب مخدّرات، ومخالفة لعدم احترام القانون، و3 لمخالفة كود الطّفل و7 لعدم احترام اللّغة العربيّة.

2- “الواد سيد الشحات”، 135 مخالفة، يعرض على قناة دي إم سي، بطولة أحمد فهمي، بواقع 86 لفظًا سوقيًا و7 إيحاءات جنسيّة، و3 مخالفة كود الطّفل و39 مخالفة لعدم احترام اللّغة العربيّة.

3- “مسلسل مملكة الغجر”، 105 مخالفات، بطولة حورية فرغلي، وفيفي عبده، يُعرض على قناة النهار، بواقع 88 “لفظًا سوقيًا ودونيًا ومبتذلاً”، و3 مشاهد عنف، ومشهد “إيحاءات جنسيّة” ومخالفة تتعلّق بكود الطّفل، ومخالفتين “عدم احترام اللّغة العربيّة و5 مخالفات “تشويه صورة المرأة” وأهلها”، و5 مخالفات بعدم مراعاة الهويّة المصريّة والعربيّة.

4- “مسلسل قابيل”، 89 مخالفة يعرض على قناة “إم بي سي مصر”، بطولة محمد ممدوح، بواقع 37 لفظًا سوقيًا، و9 مشاهد عنف، و4 إيحاءات جنسيّة و10 مشاهد تدخين، و12 مخالفة عدم احترام القانون، ومخالفة تتعلّق بتمجيد الجريمة، و8 عدم احترام اللّغة العربيّة، و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

5- “حدوتة مرة”، 67 مخالفة يعرض على قناة القاهرة والناس، بطولة غادة عبد الرازق، بواقع 35 مخالفة “ألفاظ سوقية ومبتذلة”، و13 “تدخين”، و7 “شرب الخمر”، ومخالفة “مخدرات”، و4 “عدم احترام القوانين”، و2 “إيحاءات جنسيّة”، و3 “عدم احترام اللّغة العربيّة”، و2 تشويه صورة المرأة وإهانتها.

6- “شقة فيصل”، 64 مخالفة، يعرض على قناة إم بي سي مصر، بطولة كريم محمود عبد العزيز، بواقع 48 لفظًا سوقيًا ومخالفة تتعلّق بالحضّ على الكراهيّة، و6 إيحاءات جنسيّة، و5 شرب خمر، و2 مخدرات، و2 تشويه صورة المرأة.

7- “زي الشمس”، 62 مخالفة يعرض على قناة “إم بي سي مصر”، بطولة دينا الشربيني، بواقع 26 لفظًا سوقيًا و4 إيحاءات جنسيّة، ومثلها للّتدخين، و3 مخالفات عدم احترام القوانين، و7 لمخالفة كود الطفل، و13 لعدم احترام اللّغة العربيّة، ومخالفة لتشوية صورة المرأة، ومثلها لشرب الخمر، ومخالفتين لعدم احترام الهويّة المصرية والعربيّة.

8- مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، 42 مخالفة والمعروض على قناة ام بي سي مصر، بطولة علي ربيع، بواقع 30 لفظًا سوقيًا، و2 تحضّ على الكراهية، ومشهد عنف، و6 إيحاءات جنسيّة، و3 مخالفات تتعلّق بتشوية صورة المرأة.

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9- “ابن أصول”، 34 مخالفة، يعرض على قناة “دي إم سي”، بطولة حمادة هلال، 25 لفظًا سوقيًا، و2 إيحاءات جنسيّة، و4 عدم احترام اللّغة العربيّة، ومخالفة لتشويه صورة المرأة، ومشهد شرب مخدّرات.

10- “ولد الغلابة”، 31 مخالفة، يعرض على قناة “إم بي سي مصر”، بطولة أحمد السقا، بواقع 10 مخالفات سبًا وقذفًا، و14 لفظًا سوقيًا، ومشهد عنف، وإيحاءات جنسيّة، 5 مخالفات، لتشويه صورة المرأة.

11- “لمس أكتاف”، 29 مخالفة، بواقع لفظين سوقيين، و5 مشاهد عنف، ومشهد إيحاءات جنسيّة، و6 مشاهد تدخين، و3 شرب خمر، و6 مخدّرات، و2 عدم احترام القانون، و2 عدم احترام اللّغة العربيّة، ومخالفة لتشويه صورة المرأة.

12- “زلزال”، 22 مخالفة، يعرض على قناة “دي إم سي” بطولة محمد رمضان، بواقع 6 ألفاظ سوقيّة، ومخالفتين للحض على الكراهية، ومشهد عنف، و5 إيحاءات جنسيّة، ومشهدي تدخين ومشهد شرب مخدرات، ومخالفة لتمجيد الجريمة ومثلها لتوظيف الدين سلبيا.

13- “البرنسيسة بيسة”، 22 مخالفة يعرض على قناة الحياة بطولة مي عز الدين، بواقع 16 لفظًا سوقيًا، و3 حض على الكراهية، ومشهد عنف، ومخالفتين لعدم احترام اللّغة العربيّة.

14ـ “الزوجة 18″، 20 مخالفة، يعرض على قناة النهار بطولة حسن الرداد، بواقع 9 إيحاءات جنسيّة، ومخالفة سب وقذف، و6 ألفاظ سوقيّة و4 تشويه صورة المرأة.

15- “سوبر ميرو”، 18 مخالفة، بطولة إيمي سمير غانم، يعرض على قناة النهار، بواقع 17 لفظًا سوقيًا، ومخالفة تتعلّق بالتّدخين.

16- “بركة”، 18 مخالفة يعرض علي قناة “سي بي سي”، بطولة عمرو سعد، بواقع 5 ألفاظ سوقيّة، و3 مشاهد عنف، ومشهدي إيحاءات جنسيّة، ومثلهما تدخين، و3 عدم احترام القوانين، ومشهدي تمجيد الجريمة، ومخالفة لعدم احترام اللّغة العربيّة.

17- “بدل الحدوتة3″، 14 مخالفة، يعرض على قناة “سي بي سي”، بطولة دنيا سمير غانم، بواقع 7 ألفاظ سوقيّة، و3 مشاهد عنف، ومخالفة لعدم احترام القوانين، ومثلها لتشويه صورة المرأة، وثالثة لمخالفة كود الطّفل.

18- “لآخر نفس”، 10 مخالفات، يعرض على قناة الحياة، بطولة ياسمين عبد العزيز، بواقع مشهدي عنف، ومشهد إيحاءات جنسيّة، و5 تدخين، ومخالفة لكود الطّفل، ومثلها للّغة العربيّة.