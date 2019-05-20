فيفي عبده: “كنت هتزوج ممثل هندي” -فيديو

كشفت الفنانة فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج حلوة رمضان أنها كانت مقبلة على الزواج من ممثل هندي قديما، لكن لم يتم النصيب بينهما وكشفت عن بعض المواقف الطريفة التي تعرضت لها في تلك الفترة، قائلة: “في بداياتي اتقابلت أنا ومثل هندي كنا هنتجوز ومحصلش نصيب وأنا رحت أزوره في الهند لقيته كل يوم بيلبس لون البدلة بنفس لون العربية وكل ما أشوف حاجة أقوله عندي زيها بس بنتكلم بالإنجليزي”، وتابعت: “قلي أنا جي من لندن وهاجي مصر”، لتتفاجئ به وماذا ستفعل حيال ما قالته له لتقول: “جريت على سمسار يجبلي شقة أو فيلا بالإيجار وتأجرت أحدث عربية ولما وجبتو من المطار تهت في عنوان الفيلا”.
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