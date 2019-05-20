شاهد: ماذا جهزت حليمة بولند لحفل قرقيعان بناتها !

كشفت الفنانة حليمة بولند عبر صفحتها الخاصة عبر سناب شات عن تجهيزاتها لحفل قرقعان يتضمن توزيعات للأطفال الحفل سيقام يوم 15 رمضان ونشرت فيديو ذكرت فيه عن تجهيزاتها للحفل حيث جهزت توزيعات للأطفال بداخلها أساور كارتيير مما أثار جدل وصدمة لمتابعيها .

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