أحلام تحتفل بذكرى زواجها بلقطة وكلمات رومنسية جداً

احتفلت النجمة الإماراتية أحلام بمناسبة مرور 17 سنة على زواجها من مبارك الهاجري سائق سيارات الرالي، وشاركت جمهورها هذا الاحتفال حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام” صورة جمعتها بزوجها على طريقة “اسكتش”، معلقةً بقولها: “كل عام وإنت الروح والقلب وعيوني اللي أشوف بها حبيبي مبارك، أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري”.
وأضافت: “شكراً لأنك اخترتني من بين الكل شكراً على السعادة اللي تعطيني إياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمة ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنة زواج وسعادة، الحمد الله”.
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