شاركت النجمة هدى حمدان جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة لأحدث إطلالاتها التي أشارت فيها إلى أنها تشبه النجمة سيرين عبد النور وعلقت “هدى” على الصورة قائلة: “ليش حاسة حالي صايرة بشبه سيرين عبد النور؟ يمكن قد ما بعلق عليها بشهرزاد”.
وتشارك النجمة هدى حمدان في مسلسل “حضن الشوك” الذي يعرض يوميا على قناة “روتانا خليجية”، في الـ8 بتوقيت السعودية، من تأليف عبد الله السعد وإخراج حمد البدري، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الخليج من بينهم إبراهيم الحربي، إلهام الفضالة، ليلى عبد الله، محمد العلوي، عبير أحمد، نور الغندور، أحمد مساعد، انتصار الشراح.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث إطلالة لهدى حمدان تثير الجدل ..هل تشبه سيرين عبد النور؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.