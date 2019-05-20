أحدث إطلالة لهدى حمدان تثير الجدل ..هل تشبه سيرين عبد النور؟

شاركت النجمة هدى حمدان جمهورها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام”، بصورة لأحدث إطلالاتها التي أشارت فيها إلى أنها تشبه النجمة سيرين عبد النور وعلقت “هدى” على الصورة قائلة: “ليش حاسة حالي صايرة بشبه سيرين عبد النور؟ يمكن قد ما بعلق عليها بشهرزاد”.

وتشارك النجمة هدى حمدان في مسلسل “حضن الشوك” الذي يعرض يوميا على قناة “روتانا خليجية”، في الـ8 بتوقيت السعودية، من تأليف عبد الله السعد وإخراج حمد البدري، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الخليج من بينهم إبراهيم الحربي، إلهام الفضالة، ليلى عبد الله، محمد العلوي، عبير أحمد، نور الغندور، أحمد مساعد، انتصار الشراح.