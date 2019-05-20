شاهد.. إلهام الفضالة عن حسن البلام: “كلامه عور قلبي”

وضحت الفنّانة الكويتيّة، إلهام الفضالة، في برنامج “مجموعة إنسان”، الذي يقدّمه الإعلاميّ، علي العلياني عن شعورها بما صرح به الفنان حسن البلام خلال إحدى لقاءاته قائلة: “قبل رمضان بيومين ما قدرت أنزل بوسترات كنت وايد زعلانة عليه ومضايقة لأن هو مو راضي فمسكت المؤلف وقلت له الناس قاعدة تسألني على مواعيد العمل ومستحية أنزل البوستر عشان حسن فقالي المؤلف إلهام نزلي إنتي شنو تستنين الناس تبي تعرف مواعيد العمل” وأضافت: “كانو مجهزين مقدمة لنا إحنا الإثنين مع بعض لما استضافوه في مقابلة ع الراديو قال راحو سو مقدمة ندخل على بعض قلتلهم إن نزلتوها أفجر فيكم المكتب”.

وأعربتْ إلهام عن ندمها بسبب الزّواج المبكّر، لافتة، إلى أنّها تزوّجتْ وعمرها 16 عامًا، حيث نشأتْ في أسرة الأبّ والأمّ منفصلان، وتعيش مع جدّتها، وأرادتْ أنْ تعيش حياة مستقلّة وسط أحلام ورديّة لطفلة في عمر المُراهقة، ولكنّ المسؤوليّة كانت كبيرة وتابعتْ: “زوجي يمازحني بالزّواج عليّ، وذلك منذ 15 عامًا، لكنّه ما يقدر يسوي ذلك”، مضيفًة، أنّ زوجها الصّحفيّ، خليل التميمي، لا يُحبّ الظّهور معها عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، واصفًة شخصيّته بـ”الغريبة”.

وأشارتْ، إلى أنّها تستخدم “السناب شات”، للتّواصل مع متابعيها عن حياتها العمليّة، والقليل من شؤونها الخاصّة، إلا أنّها لا تحبّ أنْ تُظهر بيتها وخصوصيّاتها وتابعت قائلًة: “لا أملك حسابًا في تويتر وقررت منذ عامين أن أبتعد عن المشاكل في السوشال ميديا”.