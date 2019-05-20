نشرت الفنانة نانسي عجرم على حسابها الشخصي على إنستغرام فيديو من حفل عيد ميلاد ابنتها الكبرى “ميلا”، وعلقت عليها قائلة: “عيد ميلاد سعيد أميرتنا … عيد ميلاد سعيد حبنا الأول ميلا”، وعلى أنغام أغنية “سنة حلوة يا جميل” احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها البكرية “ميلا”، في حفل عائلي مع زوجها وبناتها وعدد من الأطفال.
يذكر أن نانسي قدمت مؤخرا أغنية بعنوان “راجل ابن راجل” من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة، وأظهرت فيها نماذج من الناس قدموا أشياء للبلد ولهم قصص نجاح مفيدة لغيرهم، ورغم ذلك لا يسلط الضوء عليهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كيف احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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