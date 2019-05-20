حمادة هلال يكتشف كذب والدته في "ابن أصول"

تبدأ الحلقة 14 من مسلسل إبن أصول، بكشف هشام لكذب والدته صولا وأنها لم تكن في مقابلة مع صديقتها ناني ولكنها تجلس مع رشدي، وتخبر نعمة زوجة هشام في السر، بما طلبته منه والدته

بالموافقة على الزواج منه لتطفيش زوجته الآخرى رحمة، فيوافق هشام.

ويذهب خال والدته شامل ليطلب يد والدة زوجته رحمة وخطبتها، وتشهد الحلقة كتب كتاب هشام على نعمة،

وتعرف زوجته رحمته، وتكون صولا في غاية سعادتها بهذه الخطوة.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وآيتن عامر، وأحمد كرارة، وعماد رشاد، وإيناس كامل، وسوزان نجم الدين، وأحمد حلاوة، وحمزة العيلي، ووفاء سالم، ومحمد نجاتي، وكريم ابوزيد، ورانيا منصور، من تأليف أحمد محمود أبوزيد، ومن إخراج محمد بكير

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