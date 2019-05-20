محمد رمضان يترك عمله في "زلزال"

يذهب شريك جبرايل في القهوة في الحلقة 14 من مسلسل زلزال، ويطلب منه أن يطرد محمد حربي "زلزال"، من العمل في القهوة وإلا سيفض الشراكة، فيرفض عم جبرايل، ولكن زلزال يخبره بأنه سيترك العمل ، وبالفعليقوم بذلك، ولا يجد مكان لينام فيه.
ويذهب زلزال إلى صافية ووالدتها لتنفيذ وصية والد صافية له في الحبس برعايتهما، ويقرأ خليل السياح فاتحة ابنته أمل على الدكتور
والمسلسل بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى، حسام داغر وسلوى عثمان وحنان سليمان، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.
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