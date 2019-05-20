إيمي سالم تضرب محمد أنور بالنار في "طلقة حظ"

تبدأ الحلقة 14 من مسلسل طلقة حظ، بخطف نرمين وعبد الصبور وعباس، ويظهر أن زوجة القتيل المتهم عبد الصبور بقتله، هي من فعلت ذلك، وتسألهم

لماذا فعلوا ذلك وأين أمواله؟

ويتم بيع منزل عبد الصبور التي تعيش في زوجته وشقيقاته ويصبحون في الشارع، ويأتي

أشخاص تابعين لنرمين ويقومون بتحريرها ومعها عبد الصبور وعباس، وفي نهاية الحلقة يسألها عباس ماذا تريد منهم فتقوم بضربه بالنار.

والمسلسل بطولة مصطفى خاطر، آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وتأيف إيهاب بليبل.