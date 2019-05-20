فن ومشاهير

خالد عليش يظهر في الواد سيد الشحات

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يظهر الكائئن الفضائي باسل في برنامج خالد عليش، ويطلب منه أن يتواصل مع حماته الفضائية،  ليخبرها أنه فقد زوجته سماح، وفي هذه الأثناء تعرف عصابة المينم بلاك، مكان الكائن الفضائي، ويخطفوا ريتاج.

وتتواجد ريتاج مع زوجة الكائن الفضائي، ويصل إليهما

باسل وسيد، ويتمكنا من تحريرهما، ولكن تتم اصابة باسل، ويطلب منه سيد أن يعطيه مال قارون الذي وعده به، فيقول له أنه سيوفي بوعده، ويأتي له بمال قارون إبن خالته،
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وهما 325 جنيه.

ويقرر سيد وريتاج وفخر، في نهاية الحلقة ، خطف أحد النجوم ومساومته وأخذ منه مبلغ كبير، لسداد أموال السحاوي، ويختارون بيؤمي فؤاد. 

 والمسلسل بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد الجندى وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وتدور الأحداث في قالب كوميدي.

 

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