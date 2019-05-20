وجهت المطربة يارا رسالة دعم لفريقها المفضل "برشلونة" الأسباني بعد انتهاء مباريات الدوري الإسباني بتعادل أمام إيبار في الجولة الأخيرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



فنشرت يارا صورتها بعلم الفريق، وعلقت خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".فنشرت يارا صورتها بعلم الفريق، وعلقتقائلة: "مرّ موسم بحلوه ومره.. بنجاحه وفشله ويظلّ برشلونة هو متعة كرة القدم الحقيقية.. محظوظين أنّنا نعيش في زمن ميسي ورفاقة.. شكراً برشلونة وننتظركم أبطالاً لأوروبا العام المقبل ان شاءالله".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي رسالة يارا لفريقها المفضل"برشلونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.