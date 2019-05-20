بالصور..ألتراس حماقي يشاركونه إعلانه الرمضاني الجديد

في لافتة فنية مميزة، شارك "ألتراس " الفنان محمد حماقي كـ"كورال" في أغنية إعلانه الرمضاني الجديد "قادرين نعملها"، لصالح مستشفى 500500 لعلاج السرطان بالمجان.

ولم يسبق لأي فنان عربي أن يشارك جمهوره في

أغنياته، فتميز حماقي بهذه الصفة دون غيره، وتعد هذه المرة الرابعة لمشاركتهم حماقي الغناء، فبدأت بأغنية "أجمل يوم" في ألبومه عمره مايغيب، ومن بعدهاأغنية "أجيال بتسلم بعض"، وكان هناك مشاركة مميزة في ألبومه الجديد في أغنية "كل يوم من ده".

يذكر أن أغنية "قادرين نعملها" من كلمات:أمير طعيمة، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع:أحمد إبراهيم، وبلغت مشاهدات الإعلان على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أكثر من 130 ألف مشاهدة.