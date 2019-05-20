شاهد.. ريهام حجاج بالحجاب أثناء أداء العمرة

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شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها بصورتها أثناء أدائها العمرة، حيث ظهرت بغطاء للرأس باللون الأسود، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت ريهام علي الصورة فقالت: "يارب اكتبها لكل اللي نفسه فيها"، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وامتدحوا مظهرها الجديد بالحجاب، ودعوا لها أن يتقبل
يذكر أن آخر أعمال ريهام حجاج، مسلسل "كارمن"، الذي قامت ببطولته إلي جانب كل من، محمد كيلاني، ولاء الشريف، محمد مهران، عمر الشناوي، محمد مزربان، تأليف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.
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