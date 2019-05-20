بالصور.. تعرف علي أعمار نجمات الوسط الفني الحقيقية

يُعرف عن النجمات أنهنّ يخشين الاعتراف بأعمارهنّ الحقيقية. وعندما تتجرأ إحداهن على الكشف عن عمرها، فإنها تعمد ببساطة إلى حذف بضع سنوات منه، لأنّ عقدة الشباب الدائم ربما تبقى الهاجس الذي يُلاحق النجمات اللواتي يحرصن على البقاء شابات في عيون المعجبات والمعجبين.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز أعمار نجمات الوسط الفني:-

1- النجمة نانسي عجرم:

2- الإعلامية إسعاد يونس:

3- النجمة روبي:

4- النجمة القديرة نبيلة عبيد:

5- النجمة فيفي عبده:

6- النجمة سمية الخشاب:

7- النجمة نجوى كرم:

8- النجمة نجلاء بدر:

9- النجمة القديرة يسرا:

10- النجمة القديرة إلهام شاهين:

11- النجمة وفاء عامر:

12- النجمة ريهام عبد الغفور:

13- الإعلامية بوسي شلبي:

14- النجمة نيكول سابا:

15- النجمة سوسن بدر:

16- النجمة سيرين عبد النور:

17- النجمة ريهام حجاج:

18- النجمة داليا البحيري:

19- النجمة منة فضالي:

20- النجمة كارول سماحة:

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21- النجمة غادة عادل:

22- النجمة ياسمين عبد العزيز:

23- النجمة إيمان العاصي:

24- النجمة دنيا سمير غانم:

25- النجمة القديرة لوسي:

26- النجمة منة شلبي:

27- النجمة غادة عبد الرازق:

28- النجمة هنا شيحة:

29- النجمة صبا مبارك:

30- النجمة ريم البارودي:

31- النجمة القديرة ميرفت أمين:

32- النجمة هند صبري:

33- النجمة نرمين الفقي:

34- النجمة روجينا:

35- النجمة سيمون:

36- النجمة نور:

37- النجمة زينة:

38- النجمة مريام فارس:

39- النجمة لطيفة:

40- النجمة القديرة ليلى علوي:

41- النجمة دينا الشربيني: