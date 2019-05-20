كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رحاب" تضبط زوجها مع أرملة شقيقه داخل منزلهم بـ"أبو جبل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "أبو جبل"، بطولته الفنان مصطفى شعبان، أجواء من الدرما والحزن، والتشويق والإثارة.

من ضمن هذه الأحداث، ضبطت رحاب زوجة سعد، مع أزمة شقيقه غالي، وظنت أنهم على علاقة، حاول سعد، توضيح الموقف، وأن انتصار جاءت حتى تعتذر منه لسوء التفاهم والشجار بينهم.

وهدتت رحاب، زوجها، بإبلاغ والدها وجية، ولكن تفاجات أن والدها أصيب بذبحة صدرية، بسبب خداع "أبو جبل" له، وقام بتوقيع عقود مع العملاء تلزم الشركة بشرط جزائي إذا تراجعو في العقود، هذا على عكس إرادة وجية.

المسلسل تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.