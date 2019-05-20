كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد طردها من المنزل.. "عيسى" يعترف بحبه لـ"فرح" بـ"ولد الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أحداث الحلقة الـ ١٤ من مسلسل ولد الغلابة، للفنان أحمد السقا، علي شاشة قناه Mbc مصر.

وشهدت الحلقة تصاعد للاحداث غير متوقع حيث اعترف "عيسى" أحمد السقا لـ"فرح" مي عمر، بحبه لها وأنه أصبح لا يستطيع الاستغناء عنها.

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وقامت سلوى عثمان زوجة "عزت" الأولى بإلقاء ملابس "فرح" في الشارع وطردتها من المنزل، بعد توزيع الميراث والتأكد أن "عزت" لم يترك أي شئ لمي عمر.

وتنازل عيسي عن نصيبه بمنزل العائله وترك المنزل وأخذ جميع أشيائه، ثم قابلته هبه مجدي، لتقنعه بعدم المغادرة وأنه يمكث في منزل خالته، ولكنه لن يبدي الموافقة.

جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من بطولة المسلسل أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.