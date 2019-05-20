ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر من "الكاتب"

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الكاتب"، خروج المحامية مجدولين من المستشفى، ومطالبة أبوسعيد، الصحافي رائد بإعادة أمواله له بعد انكشاف أمره، وبعدها هاتف رائد يونس جبران متنكرًا، وحذره من أبو سعيد.

وحققت النيابة مع جيهان، بعد اتهام مجدولين لها بأنها من تراقبها، واقتحم مجهولين منزل أسرة تمارا، وطالب يونس جبران من صوفيا أن تتهم المسيو عزام بأنه وراء الاقتحام.

وواجه يونس جبران زوجته السابقة في منزلها، بعدما اكتشف علاقتها بأبو سعيد، وأكدت له أن علاقتها بأبو سعيد انتهت، وحكت له عن تقاصيل العلاقة التي بدأت بعد طلاقهما، وحاجتها لرجل يساعدها، وانتهت الحلقة بتركه المنزل، وذهابه لأخذ ابنهما يزن، وتوعدها أنها لن تراه مجددًا.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.