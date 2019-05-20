كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة بين ندى أبو فرحات وباسل خياط بعد اكتشاف زواجها في "الكاتب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجه يونس جبران زوجته السابقة في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الكاتب" في منزلها، بعدما سرق هاتف أبو سعيد، واتصل على نفس رقمها، ليتأكد أن هناك علاقة تجمعهما.

واعترفت له طليقته أن علاقته بأبو سعيد انتهت، وحكت له عن تقاصيل العلاقة التي بدأت بعد طلاقهما، وحاجتها لرجل يساعدها.

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.