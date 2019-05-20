كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمهور يختار مسلسل "أبو جبل" الأفضل.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطلعت مجلة "هي"، آراء الجمهور حول مسلسلين "أبو جبل، وولد الغلابة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فيما حصل مسلسل "أبو جبل"، على النسبة الأكبر والتي وصلت لـ88%، بينما حصد "ولد الغلابة"، على 12 %.

"أبو جبل"، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.