كمال اللبان ينتقم من منفذي عملية السطو على ابنته بـ"هوجان"

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كمال اللبان ينتقم من منفذي عمليه السطو عليه وعلى ابته ب"هوجان"

شهدت الحلقة الرابعة عشر، من مسلسل "هوجان"، بطولة الفنان محمد إمام، أجواء من الكوميديا والإثارة التشويق.

حيث أبلغ منفاخ "هوجان" بأنه عثر على مكان البلطجية الذي نفذوا عملية السطو وإطلاق النار على كمال اللبان وابنته، وعلى الفور ذهب وأبلغ "اللبان".

وهجم كمال اللبان بصحبة هوجان، ورجاله على البلطجية، وتبين أن السائق الخاص هو من كان على رأس التخطيط للقتلة هو وابنته، وقام بقتله انتقاما لابنته.