إيشواريا راي باتشان تتألق في فستان ذهبي على السجادة الحمراء بمهرجان كان

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:55 صباحاً - ليست هذه المرة الأولى التي تمثل فيها النجمة الهندية إيشواريا راي باتشان بلادها في مهرجان كان، ولكنها بالتأكيد الأكثر تألقا في فستان جريء باللون الأصفر الذهبي، من تصميم جان لويس ساباجي.

وخطفت إشواريا الأضواء بحضورها مع ابنتها أرادها التي تظهر للمرة الأولى في احتفال دولي خارج البلاد.

يذكر أن النجمة إيشواريا راي باتشان من أكثر الممثلات الهنديات تألقا وإثارة للجدل في جيلها، وهي زوجة الفنان أبهيشيك باتشان ابن النجم الكبير أميتاب باتشان وأم ابنته الوحيدة.