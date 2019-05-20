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كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:55 صباحاً - أكدت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم أنها تؤدي شخصية الأميرة ديانا بمسلسل “خمسة ونص” في ردّها على تعليقات متابعيها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وعلقت إحدى المتابعات بأنها لاحظت أن شخصية نادين في المسلسل تشبه قصة حياة الأميرة ديانا التي كانت تحب مساعدة الناس. وردت نادين نجيم على التعليق بـ: “هيدا كان المقصود من دوري بس ما حبينا نحكي قبل ما الناس هي توصل لهل النتيجة”.
وتخوض نادين نسيب السباق الرمضاني بمسلسل “خمسة ونص”، بمشاركة الممثلين السوريين قصي خولي ومعتصم النهار.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين نسيب: كنا نقصد تمثيل حياة الأميرة ديانا في “خمسة ونص” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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